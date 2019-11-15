В Пензу на форум «Жар-птица» приехали музыканты и филологи со всей страны

В Пензе стартовал первый всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица» (18+). Его главная цель - изучение, сохранение и распространение русской традиционной культуры среди молодежи. Главной площадкой для проведения форума стала областная библиотека имени Лермонтова. Там собрались творческие вокальные и танцевальные коллективы, мастера-ремесленники, а также представители власти и гости из других регионов.

Первый всероссийский форум русской традиционной культуры назвали в честь персонажа волшебных славянских сказок. На его открытие прибыли музыканты и филологи со всей страны.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Покров» приехал из Волгограда. В Пензе - впервые.

«Мы поняли, что нужно ехать в Пензу, чтобы познакомить жителей этого прекрасного города с казачьей волго-донской традицией. Очень хотим, чтобы фестиваль «Жар-птица» охватил все сердца всех местных жителей», - сказала художественный руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Виктория Путиловская.

Все гости удивляли не только мастерством пения, но и нарядами. Так, артисты из Воронежа выступил в южнорусских костюмах белгородско-воронежского пограничья.

«На голове - убор, который называется сорока, рубаха с черно-узорной вышивкой и украшения», - рассказала участница ансамбля Светлана Фелонович.

И пензенцам было что показать. Они представили на выставке плетеные корзины, знаменитые абашевские игрушки, целую коллекцию самоваров и павлопосадских платков, а также изделия из бересты.

По словам организаторов, главная задача форума - сохранить культурное наследие страны, и, в первую очередь, научить молодежь ценить русскую культуру.

«Мы должны знать и помнить свои корни, гордиться нашей страной и ее многовековой культурой. Сегодня у нас представлена выставка народных промыслов «Русь мастеровая» и проводятся уроки по бисероплетению и плетению поясов. Очень счастлива, что «Жар-птица» прилетела», - сказала главный организатор форума Алла Тархова.

О том, как сохранить культурные традиции, говорили на пленарном заседании с представителями власти. По словам министра образования региона Александра Воронкова, в Пензенской области реализуется множество проектов, задача которых - возрождение народного творчества. Так, в 2019 году впервые прошел конкурс и фестиваль для мастеров прикладного искусства «Сурский сувенир».

«Он показывает отношение власти к возрождению народного творчества, культуры и прикладного искусства. Губернатором региона принято решение учредить с 2020 года почетные звания «Мастер народного художественного промысла Пензенской области» и «Мастер-ремесленник Пензенской области», - рассказал Александр Воронков.

Форум продлится два дня. 16 ноября участники отправятся в музей-заповедник «Тарханы», который, как известно, является объектом культуры федерального значения. Там пройдут экскурсии и церемония закрытия форума.