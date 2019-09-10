В Пензу на ежегодный конгресс приехали профессора из Германии

Перспективы образования через призму международных отношений. В Пензу прибыла большая делегация немецких профессоров из различных университетов города Фленсбург. В течение пяти дней они будут проводить лекции, семинары и мастер-классы для студентов и преподавателей ПГУ. Все это - в рамках ежегодного конгресса «Пенза-Фленсбург» (0+). Он проходит в седьмой раз.

Сотрудничество ПГУ с представителями университетов Фленсбурга началось в 2011 году. В составе последней делегации - 20 человек. Среди них - сотрудники Европейского университета, университета прикладных наук, госпиталя Святого Франциска, а также представители Европарламента. Они приготовили для пензенских студентов и педагогов обширную программу выступлений, которая касается разных сфер образования. Так, Светлана Крэчмар, экс-президент Фленсбурга, проведет открытую лекцию, посвященную геополитическим вопросам взаимоотношений между Германией и Россией.

«Дружба между нашими городами на протяжении последних десяти лет переросла в партнерство, и в предстоящие дни мы серьезно обсудим различные темы, такие как образование, медицина и экономика. При этом мы будем пытаться найти общее основание, чтобы развивать сотрудничество», - сказала она.

Преподаватели Европейского университета Фленсбурга проведут мастер-классы на тему «Межкультурные аспекты литературы». Врачи госпиталя Святого Франциска выступят с лекциями об актуальных проблемах хирургии и структуре самоуправления врачей в Германии. Представители Европарламента посвятят свои семинары экологической тематике.

В 2019 году поддержку в проведении конгресса оказало посольство Германии в России. Впервые с официальным визитом в Пензу приехала региональный уполномоченный посольства Германии по Пензенской области Петра Штекль.

«Одной из задач немецкого посольства является развитие, сохранение немецко-русских отношений, поэтому мы посещаем регионы и поддерживаем эту связь. Я приезжаю в ваш город для того, чтобы увидеть своими глазами университет, различные организации и наладить контакты», - рассказала она.

В рамках конгресса обсудят также результаты многолетнего сотрудничества - это совместные учебные проекты, программы обмена студентами и повышения квалификации преподавателей.

«Думаю, что общий итог нашей совместной работы состоит в том, что мы движемся в правильном направлении. Будем и дальше развивать такой формат партнерства», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Своим опытом с гостями из Германии поделятся и сотрудники Пензенского госуниверситета. Так, делегации представят научные разработки в области IT-технологии, энергетики и приборостроения. Одним из ключевых моментов в программе конгресса станут переговоры об открытии совместной магистерской программы двойных дипломов. Конгресс продлится до 14 сентября.