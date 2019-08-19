В Пензу на День знаний приедут Денис Майданов и группа «Мохито»

Готовность общеобразовательных учреждений, культурная программа и безопасность детей в День знаний. Тема подготовки к 1 Сентября стала основной для обсуждения на еженедельном совещании в правительстве Пензенской области.

Для школьников организуют лазерное шоу и выступления известных артистов. Учащихся поздравят с праздником солисты группы «Мохито» и музыкант Денис Майданов. Основные праздничные действа пройдут в культурном центре Пензы.

«Предполагаем, что мероприятия начнутся в 13:00 или 14:00 на Юбилейной площади со знакомства с услугами учреждений дополнительного образования, физкультуры и спорта, общественные организации некоммерческого сектора организуют площадку по типу «Доброе сердце», представят свой потенциал», - рассказала первый заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.



Не менее насыщенным обещает стать 7 сентября. Планируется, что все без исключения учреждения культуры региона проведут день открытых дверей для детей и их родителей. Кроме того, в кинотеатре «Октябрь» и Дворце культуры имени 40-летия Октября пройдут бесплатные киносеансы. Их смогут посетить все желающие. 7 сентября в Пензенской области рекомендовано устроить выходной день в качестве компенсации за воскресные торжественные линейки.

«Поручаю министерству образования области рекомендовать образовательным учреждениям предоставить выходной 7 сентября, чтобы это был неучебный день. Так будет справедливо и по отношению к учителям, и по отношению к детям», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе готовятся не только к праздникам, но и к школьным будням. Сейчас завершается процесс доставки в образовательные учреждения учебной литературы и школьных дневников. Ими будут обеспечены все учащиеся со второго по пятый классы.

«Дневники вместе с учебниками поступают в образовательные организации. Завершенность - 77%. На этой неделе заканчиваем их доставку. Планируем провести презентацию вместе с детьми, с авторами данного дневника, чтобы показать технологию работы широким массам», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Активная работа ведется по подготовке к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ребят снабжают канцелярскими принадлежностями, формой, обувью. В этом помогают неравнодушные граждане и представители бизнеса.

«В настоящий момент необходимые канцелярские принадлежности и школьную форму получили более 1700 детей. В этом активно участвуют все органы исполнительной власти. В том числе - министерство труда собрало приличную сумму. В течение этой недели она вся будет реализована», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Всего в регионе - более 5000 школьников, родители которых не могут позволить себе купить школьную форму. 45% из них уже обеспечены одеждой для учебы. По мнению главы региона, это низкий показатель. До 1 сентября остается мало времени, поэтому нужно ускорить темпы работы в этом направлении.

«Задача - до 25 числа полностью решить задачу», - поручил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился обратить внимание на питание школьников. В связи с этим он поручил министру образования разобраться в вопросе поддержки малообеспеченных семей. Соответствующий отчет должен быть готов к 10 сентября.

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