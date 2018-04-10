Депутаты предложили пригласить в Пензу звезду футбола

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10 апреля 2018, 17:37Спорт
В Пензе решили прислушаться к замечанию губернатора Ивана Белозерцева и внести в убранство города элементы футбольной тематики.
10 апреля на комиссии Гордумы глава города Валерий Савельев поинтересовался, как планируют украсить Пензу на футбольную тему.
Глава городского спорткомитета Владислав Чесноков рассказал о том, что на Юбилейной площади планируют надуть мяч диаметров 20 метров.
«Он будет весить 3,5 тонны, поэтому прорабатывается вопрос безопасности», - отметил он.
Савельев, в свою очередь, предложил украсить «Глобус» в виде футбольного мяча и проработать дополнительные варианты.
«Нельзя ли в наш город привлечь кого-нибудь из числа звезд футбола, которые будут приезжать в Саранск? Пусть это даже уже не действующая звезда», - спросил депутат Николай Тактаров.
Чесноков сказал, что никто из участников ЧМ не будет размещен в Пензе, однако вопрос отдельного приглашения прорабатывается.
«Возможно, из звезд российского футбола, кого-то и можно пригласить, но мирового – вряд ли», - отметил он.
Что касается стадиона «Зенит», на котором завершен первый этап реконструкции, он будет задействован, по словам главы спорткомитета, только в случае форс-мажора. После чемпионата объект останется в собственности города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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