В пензенскую поликлинику поступили два новых маммографа

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 августа 2018, 19:36Общество
В городской поликлинике №14 Пензы на улице Стасова завершаются ремонтные работы. Обновился как внешний облик здания, так и внутренняя составляющая.
Последний раз ремонт там проводили еще четверть века назад. В 2017-м медучреждение стало участником проекта «Бережливая поликлиника». Обновление началось с регистратуры. Теперь никаких очередей. Информация о пациентах хранится в электронной базе данных.
«Для нас, прежде всего, это комфорт. Также мы можем общаться с пациентами напрямую, - сказала медицинский регистратор Ольга Денисова.
На ремонт фасада поликлиники из областного бюджета было выделено шести с половиной миллионов рублей. Приятные изменения произошли и в рентгенологическом отделении. В распоряжение врачей поступили два новых маммографа. Оборудование позволяет сотрудникам поликлиники обследовать до 60 пациентов за одну смену.
«Думаю, что ремонт не только поможет качественно оказывать помощь пациентам, но и улучшить условия докторов и медработников. Мне нравится внешний вид поликлиники, все сделано в едином цвете, с соблюдением всех стандартов», - отметил главный врач городской поликлиники №14 Владимир Марков.
«Все красиво. Скамейки хорошие. Еще бы лечили получше», - сказала пациентка Анна Сорокина.
Работы в поликлинике вышли на финишную прямую. Строителям осталось лишь утеплить стены здания. Ремонт будет завершен до конца месяца.
10 августа 2018, 19:41В одном из прудов Сосновоборска обнаружили тело подростка
10 августа 2018, 19:38Специалисты фонда «Сколково» впечатлены проектами пензенских студентов
10 августа 2018, 19:36В пензенскую поликлинику поступили два новых маммографа
10 августа 2018, 19:31В Пензе открылась выставка «Босх и Брейгель»
10 августа 2018, 19:28В пензенской картинной галерее презентуют отреставрированные полотна
10 августа 2018, 19:23Пензенцам открыли тайну популярности квестов
10 августа 2018, 19:19Пензенские росгвардейцы устранили условного противника
10 августа 2018, 19:16В Пензенской области планируют открыть седьмой заказник