В пензенскую поликлинику поступили два новых маммографа

В городской поликлинике №14 Пензы на улице Стасова завершаются ремонтные работы. Обновился как внешний облик здания, так и внутренняя составляющая.

Последний раз ремонт там проводили еще четверть века назад. В 2017-м медучреждение стало участником проекта «Бережливая поликлиника». Обновление началось с регистратуры. Теперь никаких очередей. Информация о пациентах хранится в электронной базе данных.

«Для нас, прежде всего, это комфорт. Также мы можем общаться с пациентами напрямую, - сказала медицинский регистратор Ольга Денисова.

На ремонт фасада поликлиники из областного бюджета было выделено шести с половиной миллионов рублей. Приятные изменения произошли и в рентгенологическом отделении. В распоряжение врачей поступили два новых маммографа. Оборудование позволяет сотрудникам поликлиники обследовать до 60 пациентов за одну смену.

«Думаю, что ремонт не только поможет качественно оказывать помощь пациентам, но и улучшить условия докторов и медработников. Мне нравится внешний вид поликлиники, все сделано в едином цвете, с соблюдением всех стандартов», - отметил главный врач городской поликлиники №14 Владимир Марков.

«Все красиво. Скамейки хорошие. Еще бы лечили получше», - сказала пациентка Анна Сорокина.

Работы в поликлинике вышли на финишную прямую. Строителям осталось лишь утеплить стены здания. Ремонт будет завершен до конца месяца.