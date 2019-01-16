Снегопад не стал для пензенцев препятствием заняться спортом

Несмотря на многочисленные предупреждения синоптиков, погода в Пензе преподнесла очередной сюрприз в виде продолжительных снегопадов. Проезд по городским магистралям требовал от водителей предельного внимания и колоссального терпения. Тротуары значительно сузились, что существенно затрудняло движение для пешеходов.

Буксующие машины и длинные пробки. Снегопад, обрушившийся на область, внес заметные коррективы в привычную жизнь города. Дорожные службы перешли на работу в усиленном режиме, на борьбу со стихией в областном центре брошено около 100 единиц техники и десятки людей. За сутки с городских улиц вывезли более 7000 кубометров снега. Дворник Валерий Тронин с лопатой в руках с шести утра. Трудиться в ненастье приходится много.

«Рано встали, все утро убираемся, а толку никакого, снова навалило», - сказал он.

Эта зима по количеству осадков уже побила рекорды последних лет. Только за последние дни уровень снежного покрова увеличился на несколько десятков сантиметров. Утром многим пришлось буквально откапывать свои машины.

«Зима и должна быть такая, просто отвыкли», - отметил житель Пензы Александр Коробков.

Впрочем, такая погода в радость не только детворе - взрослые, несмотря на определенные трудности, не теряют оптимизма. Снегопад не стал препятствием для любителей здорового образа жизни.

«У природы нет плохой погоды. Надо получать от зимы максимум, поэтому если приехал, то вставай на лыжи и вперед», - сказал житель Пензы Олег Коженков.

«Если на улице не минус 40, то надо выходить и тренироваться. Сейчас, в принципе, хорошая погода», - отметил кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Андрей Чесноков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки снегопад прекратится, а вместо него в Пензенскую область придет небольшое похолодание. Впрочем, морозы продлятся недолго, к предстоящим выходным вновь ожидается потепление.