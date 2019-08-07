В Пензенскую область закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд руб

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07 августа 2019, 17:58Общество
В Пензенской области с начала 2019 года сельскохозяйственные товаропроизводители закупили техники на 1,3 млрд рублей.
В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что с начала года аграрии приобрели 355 единиц оборудования: 89 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна и 231 единицу прочей сельхоз техники.
Отмечается, что товаропроизводители Пензенской области активно пользуются поддержкой программы, в рамках которой предусмотрена скидка на сельхозтехнику. Производителям предоставляются субсидии из федерального бюджета.
По программе с начала 2019 года аграрии Пензенской области закупили 185 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках совместной программы минсельхоза России и АО «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводителями региона было закуплено 56 единиц оборудования.
Кроме того, пензенские аграрии активно применяют механизм поддержки в рамках льготного кредитования при обновлении парка техники. При использовании данного вида господдержки с начала 2019 года в регион поставлено 128 единиц сельскохозяйственной техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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