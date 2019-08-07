В Пензенскую область закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд руб

В Пензенской области с начала 2019 года сельскохозяйственные товаропроизводители закупили техники на 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе регионального минсельхоза уточнили, что с начала года аграрии приобрели 355 единиц оборудования: 89 тракторов, 32 зерноуборочных комбайна, 3 кормоуборочных комбайна и 231 единицу прочей сельхоз техники.

Отмечается, что товаропроизводители Пензенской области активно пользуются поддержкой программы, в рамках которой предусмотрена скидка на сельхозтехнику. Производителям предоставляются субсидии из федерального бюджета.

По программе с начала 2019 года аграрии Пензенской области закупили 185 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках совместной программы минсельхоза России и АО «Росагролизинг» сельхозтоваропроизводителями региона было закуплено 56 единиц оборудования.

Кроме того, пензенские аграрии активно применяют механизм поддержки в рамках льготного кредитования при обновлении парка техники. При использовании данного вида господдержки с начала 2019 года в регион поставлено 128 единиц сельскохозяйственной техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».