В Пензенскую область вакцина от гриппа поступила в полном объеме

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12 октября 2017, 11:05Общество
В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа - 245 400 доз.
Таким образом, поставка вакцины завершена на 100% и уже распределена по медицинским организациям, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«Министерство здравоохранения Пензенской области обращает внимание жителей региона и настоятельно рекомендует найти время, чтобы прийти в поликлинику и сделать прививку от гриппа. Вакцинация осенью – залог здоровья зимой», - отметили в пресс-службе.
Сейчас заболеваемость гриппом и РВИ в регионе - ниже эпидемического порога на 49,4%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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