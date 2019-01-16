В Пензенскую область в праздники завезли корь с Украины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 января 2019, 13:02Общество
В Пензенской области во время новогодних праздников зафиксировали один случай заболевания корью. Об этом и об эпидемиологической ситуации в целом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В управлении отметили, что случай кори – завозной, из Украины.
«Противоэпидемические мероприятия проведены, идет медицинское наблюдение за контактными», - подчеркнули в пресс-службе.
В целом эпидемиологическую ситуацию в регионе во время праздников специалисты характеризовали как стабильную.
Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями составил 9,9 на 100 тысяч населения, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями – 5,6, ангинами – 0,7 на 100 тысяч населения. По информации управления, это соответствует обычной ситуации для этого периода, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 января 2019, 14:03Пензенский пристав раскручивала должников на деньги
16 января 2019, 13:33Экс-мэр Пензы Юрий Кривов получил назначение в Росатом
16 января 2019, 13:02В Пензенскую область в праздники завезли корь с Украины
16 января 2019, 12:36Почти 100 машин очищают Пензу от снежных заносов
16 января 2019, 12:04Пензенские гимнасты вошли в состав сборной страны
16 января 2019, 11:34В пензенские больницы после случая в Кузнецке купят резервные кровати
16 января 2019, 11:03В Кузнецке столкнулись две легковушки, есть пострадавший
16 января 2019, 10:33В Пензе огромная груда снега проломила крышу авто. ФОТО