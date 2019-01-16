В Пензенскую область в праздники завезли корь с Украины

В Пензенской области во время новогодних праздников зафиксировали один случай заболевания корью. Об этом и об эпидемиологической ситуации в целом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении отметили, что случай кори – завозной, из Украины.

«Противоэпидемические мероприятия проведены, идет медицинское наблюдение за контактными», - подчеркнули в пресс-службе.

В целом эпидемиологическую ситуацию в регионе во время праздников специалисты характеризовали как стабильную.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями составил 9,9 на 100 тысяч населения, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями – 5,6, ангинами – 0,7 на 100 тысяч населения. По информации управления, это соответствует обычной ситуации для этого периода, пишет ИА «Пенза-Пресс».