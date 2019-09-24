В Пензенскую область приедут члены Ассоциации законодателей Поволжья

В Пензенской области в 2020 году состоится одно из заседаний Ассоциации законодателей Поволжья.

Об этом сообщил председатель регионального ЗакСобрания, координатор ассоциации Валерий Лидин.

«Опыт развития сельского хозяйства Пензенской области будет интересен коллегам из регионов Поволжья с точки зрения инвестиционных возможностей и существующей законодательной базы, а также в контексте обеспечения продовольственной безопасности, что является одним из приоритетов социально-экономической политики государства», - рассказал он.

В пресс-службе областного ЗакСобра сообщили, что гостям покажут производственные площадки группы компаний «Дамате», которая реализует инвестиционные соглашения с региональным правительством, утвержденные депутатами Законодательного Собрания. Холдинг является крупнейшим производителем мяса индейки в России и лидером по переработке молока в Пензенской области. Налоговые отчисления предприятий способствуют развитию сельских территорий, оказывают существенное влияние на социально-экономическую ситуацию, позволяют реализовывать социальные программы и развивать инфраструктуру.

Проект плана работы ассоциации на 2020 год обсудят в ноябре на 58-м заседании законодателей Поволжья, которое состоится в Саратове, пишет ИА «Пенза-Пресс».