19 июня 2017, 16:32Общество В Пензенскую область прибыл Александр Ткачев В Пензенскую область прибыл министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. 19 июня состоялась его рабочая встреча с губернатором Иваном Белозерцевым.

Глава региона поблагодарил Александра Ткачева за то, что тот принял приглашение и посетил Пензенскую область? сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Я докладывал вам о развитии сельскохозяйственной отрасли региона – в прошлом году по ряду показателей мы заняли лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Свыше 30 центнеров с гектара – средний показатель урожайности зерновых культур по области, всего собрали свыше 2 миллионов тонн. Есть рост объемов по сбору урожая свеклы, а также в сфере мясного и молочного животноводства.

В этом видим вашу поддержку, содействие президента России, председателя правительства РФ – без субсидирования инвестиционных проектов невозможно было бы так активно развиваться. Сегодня мы хотели бы вам показать, как реализуется государственная поддержка на пензенской земле», - сказал Иван Белозерцев.

Александр Ткачев поблагодарил губернатора за приглашение и отметил положительные сдвиги Пензенской области в сфере агропромышленного производства.

«Особенно за два последних года в регионе наблюдается серьезный рост сельского хозяйства - в вопросах импортозамещения, растениеводстве, животноводстве. Объемы производства растут, вы – в лидерах, у вас есть излишки и по молоку, и по мясу. Здорово, что вы поставляете эту продукцию в другие регионы Российской Федерации.

Рентабельность предприятий неплохая, зарплата в среднем выше среднероссийского показателя. Эти достижения свидетельствуют о том, что создана серьезная основа для экономического роста. И, конечно, надо думать об экспортных поставках. Прошу и вас, и сельскохозяйственный актив области сосредоточиться на выполнении данной задачи», - сказал министр.

В рамках рабочей поездки в Пензенскую область глава Минсельхоза посетит молочно-товарный комплекс и завод по переработке мяса индейки, сообщает пресс-центр облправительства.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/19/13512626