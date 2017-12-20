20 декабря 2017, 10:07Общество В Пензенскую область доставили 14 машин для врачей-педиатров В Пензенскую область для работы педиатрической службы поступило 14 легковых автомобилей «Лада Ларгус».

Об этом в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«С соответствующей просьбой ко мне обратилась во время прямой линии в августе этого года главный педиатр области Ольга Смирнова. Она рассказала о том, что автопарк детских поликлиник сильно изношен.

Я принял решение о выделении порядка 7 миллионов рублей из регионального бюджета. Девять автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, два - в Кузнецк, по одному - в межрайонные центры. Эта мера должна повысить доступность и качество мед.помощи детям, сделать работу медиков более комфортной», - написал он.

14 легковых авто Лада Largus поступили в регион для работы педиатрической службы.С соответствующей просьбой ко мне обратилась во время прямой линии в августе этого года главный педиатр области Ольга Смирнова.Она рассказала о том, что автопарк детских поликлиник сильно изношен.

— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 декабря 2017 г.

Я принял решение о выделении порядка 7 миллионов рублей из регионального бюджета.9 автомобилей будут направлены в поликлиники Пензы, 2 в Кузнецк, по 1 в межрайонные центры. Эта мера должна повысить доступность и качество мед.помощи детям, сделать работу медиков более комфортной.

— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 декабря 2017 г.

Напомним, глава региона поручил проработать предложение по закупке автомобилей для врачей-педиатров в начале сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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