08 ноября 2017, 19:48Общество В Пензе отметили 10-летие с момента возвращения украденной картины Детективная история, достойная внимания Эркюля Пуаро или Шерлока Холмса, произошла в стенах картинной галереи. Полотно французского художника Теодора Руссо «Перед грозой» пропало со стены выставочного зала ранним утром. Когда надежда отыскать редкое произведение уже была потеряна, полотно случайно обнаружили в сотнях километрах от Пензы. Этот случай произошел ровно 10 лет назад.

Дерзкий грабитель с изысканным вкусом. Пензенская картинная галерея хранит немало ценных экспонатов. Полотно Теодора Руссо «Перед грозой» едва не присвоил неизвестный любитель искусства.

«Могу даже сказать, что тот, кто украл этот пейзаж, конечно, является знатоком искусства. Потому что из всего многообразия, он выбрал действительно очень достойный предмет: редчайшее произведение Теодора Руссо», - пояснила заведующая экспозиционным отделом картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

Морозным зимним утром, в районе 6.00 в музее сработала сигнализация. Смотритель не сразу понял, что произошло, а когда пропажу заметили, было уже поздно. По горячим следам похитителя поймать не удалось.

Вор выкинул раму и на 10 лет скрылся с полотном. Сотрудники правоохранительных органов случайно обнаружили ее в Подмосковье. Похититель попался на другом преступлении и попытался сократить срок наказания, выдав украденный из пензенской картинной галереи экспонат. Все это время полотно хранилось посреди хлама и мусора.

«Преступление было достаточно дерзкое. Согласитесь, так демонстративно украсть из музея один из интереснейших экспонатов. Это была детективная история. На нас она произвела ужасное впечатление», - рассказала Нина Санталова.

Картина вернулась на свое законное место и в 2017 году преодолела десятилетний рубеж нахождения в стенах картинной галереи. Для сотрудников музея эта дата - особенная. Старожилы с опаской посматривают на картину, это единственный подобный случай на их памяти.

Общество

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