В пензенскую детскую больницу доставили инновационный аппарат за 2 млн руб

В отделение анестезиологии и реанимации Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова доставили новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что аппарат предназначен для стабилизации дыхания подростков даже при самых тяжелых клинических состояниях.

«К нам доставляют самых «сложных» детей, находящихся порой в тяжелейших критических состояниях. Еще один аппарат ИВЛ в линейке оборудования нашего лечебного учреждения, конечно, необходим», - пояснил главный врач больницы Максим Баженов.

Отмечается, что у нового аппарата – простое и комфортное управление, он легко перемещается по реанимационному залу и способен помочь в проведении самых сложных реанимационных мер даже в случае проблем с электричеством.

В пресс-службе добавили, что аппарат стоит более двух миллионов рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».