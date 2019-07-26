В пензенскую детскую больницу доставили инновационный аппарат за 2 млн руб

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26 июля 2019, 15:04Общество
В отделение анестезиологии и реанимации Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова доставили новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что аппарат предназначен для стабилизации дыхания подростков даже при самых тяжелых клинических состояниях.
«К нам доставляют самых «сложных» детей, находящихся порой в тяжелейших критических состояниях. Еще один аппарат ИВЛ в линейке оборудования нашего лечебного учреждения, конечно, необходим», - пояснил главный врач больницы Максим Баженов.
Отмечается, что у нового аппарата – простое и комфортное управление, он легко перемещается по реанимационному залу и способен помочь в проведении самых сложных реанимационных мер даже в случае проблем с электричеством.
В пресс-службе добавили, что аппарат стоит более двух миллионов рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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