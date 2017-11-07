В пензенскую больницу поступило новое высокотехнологическое оборудование

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07 ноября 2017, 19:53Общество
В пензенскую городскую больницу №4 поступило новое оборудование. Более 30 современных аппаратов доставили во все отделения. Это позволит врачам улучшить диагностику заболеваний, а также оказывать экстренную помощь.
Облучатели, небулайзеры, респираторные дыхательные тренажеры - это далеко не весь перечень оборудования, которое завезли в городскую больницу №4. Такого масштабного обновления медицинской техники здесь ждали несколько лет. Врачи рассказывают, что теперь им осталось привыкнуть к новым помощникам.
«Это оборудование нам знакомо, так как мы интересуемся современными технологиями, бываем на конгрессах, научных обществах. И про оборудование много слышали, а теперь мы с ним работаем», - рассказала и.о. заместителя главного врача городской больницы №4 по лечебной работе Нина Назарова.
Благодаря новым аппаратам специалисты смогут оказывать помощь пациентам намного быстрее. Современные приборы позволят диагностировать скрытые заболевания, дадут возможность получить качественную реабилитацию, а также экстренную помощь.
«Раньше у нас была проблема - концентраторы кислорода были только в реанимации. А пульсоксиметр был только у заведующего врача, а сейчас у каждого», - пояснила заведующая отделением аллергологии городской больницы №4 Елена Безрукова.
Модернизация в городской больнице №4 продолжится. Известно, что в отделение пульмонологии, где сейчас идет ремонт, в скором времени также поступит новое высокотехнологическое оборудование.
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