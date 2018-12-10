В пензенскую больницу поступило новое офтальмологическое оборудование

В Пензе теперь смогут диагностировать у маленьких пациентов врожденную патологию сетчатки глаза и прогрессирующую миопию. В офтальмологическое отделение детской областной клинической больницы имени Филатова поступило новое оборудование.

В рамках федеральной программы «Развитие материальной базы детских поликлиник и поликлинических отделений» на 15 миллионов рублей были закуплены - прибор для электрофизиологических исследований, эхокардиограф и оптический когерентный томограф. Диагностическое оборудование в офтальмологическом отделении детской больницы не обновлялось более восьми лет. А подобных аппаратов в Пензе и вовсе не было. Для офтальмологического отделения это настоящий прорыв.

«Теперь мы можем не направлять маленьких пациентов для данных исследований в федеральные центры, а проводить все здесь», - сказала заведующая детским офтальмологическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Оксана Склярова.

Обследование на новом оборудовании смогут проходить даже годовалые пациенты. Приборы планируют начать использовать с января 2019 года. Чтобы работать на новом оборудовании, специалистам необходимо пройти специализированное обучение в Москве.