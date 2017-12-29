29 декабря 2017, 19:24Общество В пензенскому приюте для животных готовятся к Новому году В преддверии Года собаки многие пензенцы решили обзавестись породистыми щенками. Мало того, животных стало модно преподносить в качестве подарка. Однако, кинологи советуют не гнаться за модой и помнить об ответственности. Собака - не игрушка, а живое существо. Праздник закончится, и щенки, попав не в те руки, как ненужные подарки, могут оказаться выброшенными на улицу.

Желтая, как символ 2018 года, лабрадор Джуля только познает мир и осваивается у своих хозяев. То, что давнее желание - завести четвероногого друга совпало с годом собаки, Ольга Маркеева поняла, только когда ехала за щенком. Хотя его подбирали специально, чтобы выросла добрая и умная собака, впереди долгий воспитательный процесс.

«Пока это просто озорной маленький щенок, которому все интересно и все нужно попробовать на вкус», - рассказала жительница Пензы Ольга Маркеева.

В полный голос команды произносят далеко не всегда. В дрессировочном центре делятся практическим наблюдением - у собак существует свой язык. В общении человека с ними важны жесты, мимика, интонация, энергетика и настроение. Если хозяин может управлять настроением, значит управляема и собака. С помощью такой гармонии можно устанавливать правила, а в них нуждается собака. Такова психология.

«Объяснение правил нельзя производить через принуждение или наказание, потому что если собака не поняла, не приняла правила, то внешне это будет воспринято как обида. На самом деле собаки не обижаются, они просто не понимают, что происходит, что должна делать», - рассказал дрессировщик собак Дмитрий Паук.

Еще одна главная ошибка, от которой предостерегают собаководы, - человеческое восприятие четвероногого друга: животное не следует воспринимать как маленького человека. Последствия неоправданного доверия - в приюте для бездомных животных «Питомец». Сейчас здесь около 70 собак. Прежние хозяева не справились с ответственностью. Но надежда на новый дом остается.

«Совсем недавно у нас забрали щенка, ему было четыре месяца. К сожалению, в новогодние праздники и летом количество животных, которые уезжают домой, уменьшается, потому что люди заняты другими делами», - сказала исполнительный директор пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным».

Жители «Питомца» встретят Новый год миской корма из заботливых рук волонтера. То, что Год собаки принесет удачу животным, которым когда-то не повезло, здесь знают наверняка.

Общество

просмотров 103

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: