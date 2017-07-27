27 июля 2017, 19:39Общество В пензенском зоопарке птиц кормят арбузами В пензенском зоопарке устроили показательное кормление птиц. В меню пернатых на этот раз оказались: зерновая смесь, фрикадельки из мясного фарша, рыба, сладкий перец, а также черная смородина и другие ягоды.

«Начинается сезон бахчевых культур, у птиц и животных в рационе они обязательно присутствуют. Они не откажутся полакомиться, например, арбузом», - рассказала методист Пензенского зоопарка Людмила Акулюшина.

При виде съестного птицы заметно оживились, однако приступать к приему пищи не спешили. Видимо, сказалась жаркая погода.

Пензенцы могут увидеть показательные кормления животных в зоопарке еженедельно, по четвергам.

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