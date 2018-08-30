В пензенском зоопарке провели показательные кормления пеликанов

Посетители пензенского зоопарка увидели, как питаются пеликаны. Для них работники учреждения провели показательное кормление птиц. Оно стало последним в 2018 году.

Новичок зоопарка пеликан Рио за свои полгода в Пензе полностью освоился и привык к обстановке. Аппетит у птицы отменный. Это он с радостью продемонстрировал всем посетителям. Его, в отличие от сородичей, нисколько не смутило обилие зрителей, поэтому, как только принесли рыбу, пеликан не стал мешкать.

«Они создали группу, в которую успешно вписался молодой самец. Они, в основном, не по одному, а вместе плавают, стайкой», - сказала ученый секретарь пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

В естественной среде обитания пеликаны ловят рыбу сообща. Стая, выстроившись полукругом, сильно хлопает крыльями по воде, создавая шум и загоняя рыбу на мелководье. В зоопарке, чтобы как следует подкрепиться, птицам особого труда прилагать не нужно.

«Их можно кормить по-разному, например, налить в большую емкость воды и опустить туда рыбу, и они ее оттуда вычерпают. Либо сотрудники просто подбрасывают еду. У пеликанов на конце клюва есть крючок, которым они ловко пользуются, чтобы подхватить рыбу», - рассказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова.

На обед у водоплавающих, по традиции, путассу из семейства тресковых. Дневная норма взрослой птицы - два килограмма рыбы. Сейчас в коллекции зоопарка живут шесть пеликанов двух видов: кудрявые и розовые. Их кормление стало последним из показанных в 2018 году зрителям.