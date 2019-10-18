В пензенском зоопарке зайцы «переоделись» к зиме

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2019, 17:58Общество
В пензенском зоопарке уже впал в спячку гималайский медведь, а бурые медведи, еноты и енотовидные собаки запасаются витаминами и набирают вес. Зайцы начали менять свой летний мех на зимний.
На официальной странице в социальной сети Facebook сотрудники пензенского зоопарка рассказали, как зайцы "переодеваются" к зиме: их шубка становится светло-серой или белой, что позволяет им притвориться снежным комом, имитировать расцветку коры деревьев или спрятаться среди одиноких кустов сухой травы. Мех уже сейчас у них стал более светлый и густой.
В Пензенском зоопарке живут два вида зайцев: беляк и русак.
«Чтобы не замерзнуть, на брюшке беляка шерсть удлиняется и пуха становится больше. Лапы у зайца широкие, с густым пухом, чтобы меньше проваливаться в рыхлые лесные сугробы. Эти «лыжи» защищают лапы от холода и позволяют легко передвигаться по снегу – быстрее рысей, лисиц и волков», - сказано в посте на официальной странице зоопарка.
Русак с наступлением зимы не меняет свою окраску, но светлеет, и его «шубка» становится вдвое гуще летней.
«Сигнал к «переодеванию» идет через глаза. Сокращается световой день – заяц готовится к зиме, день удлиняется – зверек переходит на летнюю одежду», - добавили сотрудники зоопарка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2019, 19:38В пензенском правительстве обсудили развитие туристических направлений
18 октября 2019, 19:31Пензенский Фонд поддержки предпринимательства запускает новые тренинги
18 октября 2019, 19:28В Пензенской области создадут новые туристические маршруты
18 октября 2019, 19:23Кузнечанка соврала полицейским, чтобы спасти любимого
18 октября 2019, 19:19В Кузнецке избрали мэра
18 октября 2019, 19:16В Пензе обновили галерею почета работников дорожного хозяйства
18 октября 2019, 19:14Трое пензенцев получили гранты на развитие собственного производства
18 октября 2019, 19:09В Пензе выявили лучшего скалолаза в дисциплине «Скорость»