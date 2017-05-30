В пензенском зоопарке выбирают имя для нового бизона

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30 мая 2017, 14:31Общество
Коллекция пензенского зоопарка пополнилась новым редким животным - молодым бизоном, возраст которого еще не достиг одного года.
Бизон занесен в Международную Красную книгу.
Пока у животного нет имени, поэтому зоопарк предлагает пензенцам придумать его. Все желающие могут предложить свой вариант до 10 июня.
Подведение итогов состоится 12 июня на празднике в зоопарке, который начнется в 12.00.
Как сообщает пресс-служба пензенского зоопарка, победитель будет награжден памятным подарком.
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