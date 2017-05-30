30 мая 2017, 14:31Общество В пензенском зоопарке выбирают имя для нового бизона Коллекция пензенского зоопарка пополнилась новым редким животным - молодым бизоном, возраст которого еще не достиг одного года.

Бизон занесен в Международную Красную книгу.

Пока у животного нет имени, поэтому зоопарк предлагает пензенцам придумать его. Все желающие могут предложить свой вариант до 10 июня.

Подведение итогов состоится 12 июня на празднике в зоопарке, который начнется в 12.00.

Как сообщает пресс-служба пензенского зоопарка, победитель будет награжден памятным подарком.

Общество

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Источник фотографии: http://www.zoo-penza.ru/userfiles/image/bizon_IMG_2671_640.JPG