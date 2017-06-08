В пензенском зоопарке устроили показательные кормления животных

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08 июня 2017, 17:58Общество
В пензенском зоопарке прошло показательное кормление лам и коз. Сотрудники рассказали посетителям о животных и об особенностях их рациона.
Морковь, капуста и сочная зелень - любимые продукты питания лам и коз. Последние не прочь полакомиться и сухарями. Увидеть своими глазами, чем и как питаются эти животные, а также понять, как правильно за ними ухаживать, смогли пензенцы, которые пришли на показательное кормление в пензенский зоопарк.
«Лама - это южноамериканское животное, которое было одомашнено индейцами более четырех тысяч лет назад. Лама больше используется как вьючное животное для перевозки грузов. Лама никогда не поднимет вес более 50 килограммов», - рассказала методист пензенского зоопарка Регина Пенина.
На прошлой неделе в семье лам Ланы и Гордея появился детеныш. Сейчас сотрудники зоопарка думают, какую кличку дать малышу.
Прибавления в семействе коз случаются гораздо чаще. В четверг, 8 июня, утром у них родились еще несколько козлят.
«Коз у нас очень много, они размножаются периодически. В основном, они выполняют функцию кормилец. Как известно, козье молоко – гипоаллергенное и очень полезное, поэтому мы выкармливаем им наших детенышей», - сообщила пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.
Акция вызвала восторг, как у детей, так и у взрослых. Показательные кормления в пензенском зоопарке продолжатся и дальше. В следующий четверг, 15 июня, пензенцев ждут в гости к семейству верблюдов.
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