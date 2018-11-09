В пензенском зоопарке самка орлана нашла жениха

В пензенском зоопарке - очередное пополнение. Из новосибирского зверинца привезли орлана белоплечего. Этот хищник занесен в Красную книгу. В свое время много птиц было убито из-за красивого оперения. Самураи считали знаком особого отличия украшать свою прическу и стрелы перьями орлана.

Орлан белоплечий распространен только на Дальнем Востоке России. В Японию и Китай летает лишь перезимовать. Это самая крупная из хищных птиц, не считая падальщиков. До девяти килограммов массы тела ограничило время активного машущего полета до 28 минут в день. Черно-белый пернатый - особый гурман: может питаться грызунами, зайцами и даже детенышами тюленя, но предпочитает дорогую красную рыбу.

«Это не совсем обычный для таких пернатых тип питания. По-другом его называют камчатскими или морскими орлами. Потому что они стараются держаться ближе к воде, так как очень любят рыбу, например, лосось, на которого очень умело охотится, это его любимое блюдо», - рассказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова.

Пока новичок чувствует себя неуверенно. Двухлетний самец либо сидит, нахохлившись, на крыше деревянной постройки, либо стоит, как вкопанный на земле, осторожно оглядываясь по сторонам.

«Впечатлила его мощь. Говорят, что длина его тела - около метра, а размах крыльев - примерно два с половиной», - сказал посетитель зоопарка Даниил Савин.

«Меня удивил его вечно недовольный, сердитый взгляд и мощные когти. Было ощущение, что если подойти поближе, то он набросится», - рассказала жительница Пензы Яна Мирошкина.

Белоплечего пернатого поселили рядом с самкой орлана - в соседний вольер. Она живет там уже три года. Сотрудники зоопарка надеются, что когда закончится время адаптации и жениха с невестой соединят на одной территории, они друг другу понравятся. Тогда можно будет наблюдать интересный процесс ухаживания и постройки гнезда. Удивительно, что орланы не строят его каждый год заново, а лишь обновляют и переделывают старое. Через несколько лет гнездо достигает таких размеров, что в нем легко могут поместиться два-три человека.

«У нас им, конечно, сложно будет построить такое жилище. Но, тем не менее, когда станет ясно, что начались брачные ухаживание, зоологи сделают для них платформу, и предоставят птице для строительства ветки», - добавила Анна Иванова.

Белоплечие орланы - однолюбы, если влюбляются, то на всю жизнь. Поэтому если пензенские пернатые создадут пару, можно будет рассчитывать на появление в зоопарке молодого поколения краснокнижных птиц.