В пензенском зоопарке родился белый верблюжонок

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30 мая 2017, 17:45Общество
В пензенском зоопарке - пополнение. На свет появился белый верблюжонок. Во многих странах это животное считается символом удачи и процветания.
Молодая мама Снежана заботливо следит за своей новорожденной. Наргиз -такое имя выбрали для малышки сотрудники зоопарка. Новая обитательница зверинца появилась на свет несколько дней назад и сразу вызвала к себе большой интерес, во многом из-за необычного окраса. Белый верблюд - достаточно большая редкость. Чаще встречаются рыжие.
Белые верблюды издавна считались элитными животными и предназначались только для высшей знати: султанов, шахов, ханов и членов их семей. По приданию, с появлением такого животного должен был наступить период процветания и счастья.
Новорожденная уже изучает свои владения, любит поиграть с мамой. А вот папа Аксарай пока не познакомился со своим детенышем, должно пройти некоторое время. Когда малышка немного окрепнет, семья вновь будет в полном составе.
Горожане с большим вниманием оглядывают Наргиз. Суеверные, увидев белых верблюдов, загадывают желания. Теперь такая возможность есть у каждого посетителя пензенского зоопарка.
«Сейчас малышка находится в вольере с мамой. Она питается молоком, не отходит от нее, учиться, перенимает какие-то повадки, контактирует с посетителями. Внимательная, проявляет интерес. Нормальный здоровый ребенок», - рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.
Дальнейшая судьба Наргиз пока не определена. Не исключено, что она останется в пензенском зоопарке.
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