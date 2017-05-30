30 мая 2017, 17:45Общество В пензенском зоопарке родился белый верблюжонок В пензенском зоопарке - пополнение. На свет появился белый верблюжонок. Во многих странах это животное считается символом удачи и процветания.

Молодая мама Снежана заботливо следит за своей новорожденной. Наргиз -такое имя выбрали для малышки сотрудники зоопарка. Новая обитательница зверинца появилась на свет несколько дней назад и сразу вызвала к себе большой интерес, во многом из-за необычного окраса. Белый верблюд - достаточно большая редкость. Чаще встречаются рыжие.

Белые верблюды издавна считались элитными животными и предназначались только для высшей знати: султанов, шахов, ханов и членов их семей. По приданию, с появлением такого животного должен был наступить период процветания и счастья.



Новорожденная уже изучает свои владения, любит поиграть с мамой. А вот папа Аксарай пока не познакомился со своим детенышем, должно пройти некоторое время. Когда малышка немного окрепнет, семья вновь будет в полном составе.

Горожане с большим вниманием оглядывают Наргиз. Суеверные, увидев белых верблюдов, загадывают желания. Теперь такая возможность есть у каждого посетителя пензенского зоопарка.

«Сейчас малышка находится в вольере с мамой. Она питается молоком, не отходит от нее, учиться, перенимает какие-то повадки, контактирует с посетителями. Внимательная, проявляет интерес. Нормальный здоровый ребенок», - рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Дальнейшая судьба Наргиз пока не определена. Не исключено, что она останется в пензенском зоопарке.

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