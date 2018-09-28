В пензенском зоопарке пума родила пятерых котят

В пензенском зоопарке у пумы родились пять малышей. Пока неизвестно, какого они пола - ветврачи еще не осматривали котят. Это сделают через месяц, когда новорожденные подрастут. Тогда же им и придумают имена.

Пока их не показывали посетителям и знакомы только с мамой. Пять малышей пумы еще даже не открыли глаза. Котята целыми днями спят и пьют материнское молоко. Многодетную счастливицу зовут Афина, ей - всего три года.

«Это ее первый окот. Она приехала из зоопарка Саранска. У таких животных слабый материнский инстинкт, поэтому все очень переживали. Она молодец, родила пятерых котят сама. Конечно, за ней наблюдали и ветврачи, и сотрудники секции млекопитающих, но Афина все сделала без человеческого вмешательства», - рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка.

Чтобы не тревожить Афину и новорожденных, на время закрыли зимнюю экспозицию. Ее откроют, как только котята подрастут и тогда посетители зверинца еще успеют увидеть специальный защитный окрас пум, который со временем меняется на однотонный серебристый. Зато гости зоопарка могут полюбоваться главой семейства - красавцем Мидасом. Афина же все время находится в родильном домике с малышами, и выходит из него только пообедать.

«Она ест один раз в сутки в 14.00, шесть дней в неделю, потому что в природе хищники не каждый день питаются, это делается для того, чтобы пищеварительная система работала нормально, один день - разгрузочный. Животное получает в него половину нормы, либо совсем не ест», - объяснила заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова.

Пуму называют тихим грациозным хищником. В семействе кошачьих ее считают одним из представителей самых сильных и красивых животных, впервые описанных еще в середине XVI века. По-другому эту большую кошку называют кугуар, или горный лев.