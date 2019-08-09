В пензенском зоопарке провели показательное кормление верблюдов

В пензенском зоопарке в центре внимания оказались верблюды. Специалисты выбрали их для показательного кормления. Посетители в этот день не только смогли понаблюдать за особенностями поведения животных, но и узнать о них интересные факты.

На столе были овощи: огурцы, морковь, кабачки, а на десерт - ароматные яблоки. Обязательно - черный хлеб, овес и лизунец - это кормовая соль, а еще веники из березы и боярышника.

«Мы очень много таких веников готовим, потому что все жвачные очень любят их, но, кроме березовых и из боярышника, еще крапивные, они - лечебные. Наши животные с удовольствием их едят», - сказала методист пензенского зоопарка Людмила Акулюшина.

Посетители внимательно прослушали познавательную лекцию. Многие сделали для себя открытия. Например, что верблюды чувствуют источник влаги на расстоянии 40-60 километров, в сложных условиях они могут не есть до месяца и пить соленую воду, что некоторые из них могут разгоняться до 65 километров в час и что горбатые не потеют даже в сильную жару. Среди кораблей пустыни есть знаменитости. Их имена - Машка и Мишка. Во время войны они дошли до Берлина.

«Они были тяговой силой: дислоцировали, перевозили полевые кухни и пушки. Под Астраханью есть памятник знаменитым верблюдам», - рассказала Людмила Акулюшина.

В пензенском зоопарке - свои знаменитости. Их зовут Аксарий и Кабирия, родом тоже, кстати, из Астрахани, а также Снежана, дочка Кабирии. Как только угощения оказались в вольере, двугорбая тройка рванула с места. Чуть позже к трапезе присоединился ослик, который живет в одном вольере с верблюдами. На обед компании копытных понадобилось не больше пяти минут. После увиденного и услышанного юные посетители зоопарка готовы были прочитать свою лекцию на тему: «Верблюды и их особенности».

«Они отличаются от нас тем, что могут жить долго без воды, потому что у них кровеносные тельца овальные и не слипаются, а у человека, наоборот, поэтому мы пьем много жидкости», - рассказала посетитель пензенского зоопарка София Кузина.

Кормление верблюдов - это не последнее научно-просветительское мероприятие в зоопарке. Какое животное будет выбрано для следующего показательного кормления, пока держится в секрете.