В пензенском зоопарке провели показательное кормление капуцинов-плакс

Пензенский зоопарк приглашает жителей и гостей города на показательное кормление животных. Сотрудники учреждения культуры стараются не только приготовить особенные угощения для представителей фауны, но и собрать интересные факты из жизни братьев наших меньших. На этот раз лакомства приготовили для капуцинов-плакс.

Перед тем, как пригласить виновников праздника на званый обед, сотрудники зоопарка разложили угощения по всему вольеру. Задача - смоделировать ситуацию, приближенную к естественным условиям. Только после этого появились капуцины-плаксы Том, Джерри и Джош. Для показательного кормления обезьянок приготовили сладкие шишки с бананами, яблоками и виноградом, а также огурцы. Главный сюрприз - бутылка, начиненная всякими вкусностями.

Кормление обезьянок у наблюдателей за этим процессом вызвало массу положительных эмоций. Небольшие южноамериканские зверьки отличаются особыми повадками. Они относятся к цепкохвостым обезьянкам: хвост служит дополнительной рукой. Капуцины могут не только цепляться за ветки деревьев, но и брать фрукты, овощи и игрушки. Особый интерес у обезьянок вызвала пластиковая бутылка с сюрпризом. Однако сразу задача, как достать фрукты, никак не решалась. Емкость с едой застревала между ветками.

Они так смешно все делают, еду вытаскивают, бананы чистят. Хватают и сразу в лапы, а затем в хвост», - рассказали, посетили пензенского зоопарка Надя и Ирина Овчинниковы.

Для показательного кормления капуцинов-плакс выбрали, исходя из их врожденного любопытства, необычного характера, а также интересного названия.

«Их так называют за небольшой участок кожи на голове как капюшон монаха-капуцина, а плаксы, потому что они очень эмоциональны, и их глаза могут наполняться слезами, если они чем-то огорчены или расстроены», - сказала ученый секретарь пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Интересно, познавательно и даже трогательно. Наблюдать за поведением животных во время кормления в зоопарке можно один раз в неделю (0+). В следующий раз в центре внимания окажутся гиббоны.