В пензенском зоопарке прошла свадьба альпак

В России, как и во многих странах мира, 14 февраля празднуют День всех влюбленных. В католический праздник принято дарить любимым подарки, цветы, игрушки и воздушные шары. В Пензе к празднованию присоединились обитатели местного зоопарка. Для молодой пары альпак там устроили церемонию бракосочетания.

Каждый, кто хоть раз был на свадьбе, сталкивался с трудностью выбора подарка. То ли шикарный букет, то ли интересный презент, но в День всех влюбленных одна необычная парочка решила отказаться от стандартов и в качестве подарка была рада видеть даже порцию сладкой, вкусной морковки.

Такого в пензенском зоопарке еще не было. Свадебный марш Мендельсона прозвучал для альпак Индуса и Эльзы. Невеста, по традиции, в белом, с ярко-красной заколкой в прическе. Жених, под стать своей второй половинке, тоже нарядился: на его шее красовалась яркая бабочка.

«Клянетесь ли вы, жених, уступать своей невесте первый пучок сена, первый кусочек морковки при кормлении? Думаем, что согласен. Дорогая Эльза, обещаете ли вы нарожать нашему замечательному Индусу маленьких пушистых, похожих на облачко альпачат? Ну, раз все согласны, мы считаем этот брак более чем официальным», - заключили в зоопарке.



Пока жених жадно уплетал букет невесты, Эльза привлекала восторженные взгляды. Первая красавица в загоне обратила на себя внимание не только посетителей зоопарка, но и соседей лам. Уже давно семейный Гордей положил глаз на чужую невесту, но честь супруги теперь официально защищает Индус.

«Они содержатся в уличном вольере и зимой и летом. Они морозоустойчивые животные. Едят, в основном, растительную пищу, - сено, ветки, траву, овощи и фрукты», - рассказал заместитель директор по зоологической и ветеринарной части пензенского зоопарка Андрей Солодков.

За парой внимательно следят ветврачи. Они надеются, что летом у молодой семьи альпак случится пополнение.