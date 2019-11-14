В пензенском зоопарке принимают детские книги

Пензенский зоопарк принимает в дар книги для детей, которые находятся в реабилитационных центрах, приютах, интернатах и медицинских учреждениях.

Акция «Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» (0+) приурочена к празднованию Нового года. Посылки пензенцев дойдут до адресатов в канун 2020-го. Уже одиннадцатый год сотрудники учреждения культуры организуют «Новогоднее окно желаний». Они уже побывали в Головищинской школе-интернате, Мокшанском доме-интернате, в коррекционной школе в Сердобске, Спасском детском доме, Чаадаевском реабилитационном центре для несовершеннолетних и других учреждениях. Дети теперь знают, что перед праздником у них будут гости.

Перед тем как отдать посылку, можно оставить на книге дарственную надпись с именем и фамилией.

«Если у вас есть прочитанные детские книги Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Николая Носова, Бориса Заходера, Михаила Пришвина, Виталия Бианки и других авторов, то вы можете поделиться ими с другими», - обратились к пензенцам в пресс-службе зоопарка, предупредив, что вернуть подарок будет уже нельзя.

Книги ждут на улице Красной, 10, в будние дни с 8:30 до 17:00. Справки по телефону: 99-13-87.

Самые активные участники получат не только позитивные эмоции от доброго дела, но и дипломы от учреждения культуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».