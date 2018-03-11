В пензенском зоопарке появились птенцы краснохвостого жако

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11 марта 2018, 08:36Общество
В зоопарке Пензы на свет появились птенцы краснохвостого жако. Это один из самых крупных видов попугаев. Они выделяются среди других птиц необычной окраской - у них светло-серые перья и только хвост украшен ярко-красными, почти алыми перьями, отсюда и название.
Дениска, Мишка и Андрюшка - так назвали братьев-попугайчиков. Это первые птенцы, которые появились в пензенском зоопарке в 2018 году. Им еще нет двух месяцев, но они уже превосходят по размерам большинство своих соседей. Краснохвостый жако - довольно крупные попугаи, которые вырастают до 35 сантиметров в длину. Раньше специалисты зоопарка не могли их показать, так как птенцы были очень пугливые. Да и сейчас с ними редко играют и милуются. Лишь два раза в день, когда кормят. Пока братья маленькие, они едят только смесь, которую специально для них заказывают из Москвы.
Сейчас для их возраста нужно 120 миллиграммов смеси в день. Процесс кормления длится недолго, чтобы не травмировать малышей. Все остальное время птенцы находятся в изоляции от других попугаев, даже от своих родителей.
Необходимо, чтобы у них появилось полное оперение, кстати, необычное для попугаев. Это видно уже сейчас. Они полностью пепельно-серого цвета, выделяется только пурпурно-красный хвост.
Кроме того, у краснохвостых жако есть уникальная способность - имитировать голос человека. Этих птиц очень легко обучить передавать множество самых разнообразных звуков, но это только когда они подрастут. Взрослыми они считаются с пяти лет, тогда и проявляется характер.
«Они похожи характером на некоторые людей, могут подраться, если содержать их вместе. Родителям птенцов - по шесть лет, это как раз период половой зрелости», - рассказал зооинженер службы орнитологии пензенского зоопарка Михаил Рудаков.
Такие попугаи живут до 40 и даже 50 лет. Правда, эти братья-птенцы долго в пензенском зоопарке не задержатся. Их планируют обменять на других птиц или продать. Стоят краснохвостые жако недешево - от 50 тысяч рублей.
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