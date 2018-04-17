В пензенском зоопарке появились детеныши кошачьих лемуров

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17 апреля 2018, 19:23Общество
Неделю назад в пензенском зоопарке в семействе кошачьих лемуров появились два малыша. Для зверинца событие уникальное. Обычно, в неволе появляется по одному детенышу.
Отец семейства кошачьих лемуров встречает каждого гостя пензенского зоопарка с серьезным видом. Он с осторожностью смотрит на проходящих мимо клетки, прижимая к себе самку по кличке Лулу. В ее пушистой шерсти скрываются детеныши. Они появились на свет 7 апреля.
«Конечно, мы наблюдаем животных, особенно тех, которые беременные и родившие. Но, тем не менее, особого родовспоможения здесь не потребовалось. То есть, когда мы пришли с утра, то мама уже благополучно разрешилась от бремени. Оба малыша уже были высохшие, облизанные, и самка заботилась о них сама», - рассказала зооинженер пензенского зоопарка Елена Титунова.
Пол новорожденных пока не удалось установить. Самка подпускает к себе зоолога только на несколько минут, чтобы полакомиться свежими фруктами. Трогать малышей Лулу не дает даже отцу семейства, скрывая два пушистых комочка за хвостом. По словам специалистов, два лемура одновременно в неволе появляются крайне редко, а если такое и случается, то малыши рождаются слабыми. Сейчас за состоянием самки и детенышей наблюдают ветеринары. По их мнению, лемурам ничего не угрожает.
Как только малыши окрепнут, их осмотрят зоологи. После этого руководство зоопарка будет принимать решение о дальнейшей судьбе животных: останутся млекопитающие в Пензе или отправятся в другие зоопарки.
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