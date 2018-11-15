В пензенском зоопарке отмечают юбилей восточного колобуса

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15 ноября 2018, 16:07Общество
Обитателю пензенского зоопарка восточного колобусу Пауле исполнилось 30 лет.
Паула родилась в ноябре 1988 года в дрезденском зоопарке, 10 ноября 2018 года ей исполнится 30 лет.
В пензенском зоопарке восточные колобусы впервые появились в 2004 году. Обезьяна Паула и ее спутник Иохан поступили в регион из Новосибирского зоопарка. Через некоторое время ее спутника не стало, и в 2007 году из московского зоопарка прибыл молодой самец Данила.
«Паула и Данила создали замечательную пару. Данила заботливый и внимательный супруг», - сообщили в пресс-службе пензенского зоопарка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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