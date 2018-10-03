В пензенском зоопарке открылась ветеринарная клиника

В Пензе открылась новая ветеринарная клиника. Лечить животных будут в зоопарке. Специалисты готовы оказать помощь не только кошкам и собакам, но и экзотическим животным. Работать со змеями, тиграми, медведями здесь - обычное дело.

«Приходи сюда лечиться и корова и волчица, и жучок, и червячок. И медведица». В пензенском зоопарке теперь оказывают помощь не только своим животным, но и домашним питомцам жителей города. Здесь открылась ветеринарная клиника.



«Здоровье животных в результате приводит к здоровому обществу, к здоровью людей. Ветеринар - это благородная профессия и очень нужная сегодня, востребованная. Мы несколько раз в этом убедились и напримере содержания зоопарка, и в целом на примере содержания животных в городе. Уверен, что это будет востребовано», - подчеркнул мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«У нас очень хорошие орнитологи, зоологи, то есть мы можем обслужить любое животное в нашем зоопарке», - сказал директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Клиника ориентирована как на традиционных домашних животных - кошек и собак, так и на экзотических. Специалисты готовы оказать помощь рептилиям, грызунам, приматам, опасным хищникам.



«Здесь будут проходить и приемы, и операции, терапевтические и диагностические исследования. Приобрели новейшее оборудование - это анализатор крови, будет проходить сразу экспресс-диагностика. Цифровой рентген аппарат, электроскалпель, каагулятор, в Пензе есть единственный наркоз ингаляционный, то есть не будет внутривенозного, внутримышечного введения, то есть все будет как у человека, паровой ингалятор», - рассказал главный ветеринарный врач пензенского зоопарка Александр Солодков.

В клинике имеются операционная, диагностическая лаборатория и другие необходимые кабинеты. Можно получить консультацию по кормлению, содержанию, разведению домашних и экзотических животных. Одной из первых на прием к ветеринару привели пуму по кличке Месси.



«У нас достаточно много проблем со здоровьем, одна из которых - дистрофия, которую вы можете видеть. Мы выросли всего наполовину. Вес самца - 70-80 кг, у нас - 42 килограмма», - поделился владелец пумы Александр Дмитриев.

Оказывать помощь братьям меньшим в клинике готовы с восьми утра до девяти вечера. В будущем ветеринары планируют перейти на круглосуточный режим работы. Клиника находится в дальней части зоопарка, вход - со стороны второго проезда Свердлова.