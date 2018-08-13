В пензенском зоопарке объяснили нападение страуса на работника

В пензенском зоопарке прокомментировали инцидент с нападением страуса на одного из работников. Видеоролик, как массивная птица наносит человеку удары лапами, моментально разлетелся по интернету.

Видео начинается с того, как после многочисленных атак страуса человек падает на землю. Первые удары птицы остались за кадром. В течение следующих 30 секунд страус наносит еще несколько мощных ударов лапами, валит мужчину на землю и топчется на нем всей своей массой, а когда тот поднимается, снова идет в атаку.

Чтобы понимать всю опасность происходящего на кадрах, достаточно представить два параметра: вес, этот вид страусов достигает 120 килограммов, и мощность удара. Он может запросто проломить лапами череп. Эта неравноценная схватка моментально вызвала шок пользователей интернета, сначала горожане не верили, что действие происходит в Пензе.

Однако в зоопарке подтвердили, действие действительно разворачивалось на их территории. Мужчина зашел убраться в вольере, нарушив инструкцию безопасности, в одиночку. По правилам, находиться там можно минимум по двое и со специальными приспособлениями - щитами выше роста птицы.

Представители зоопарка настаивают, что пострадавший не хочет общаться с прессой, и лишь рассказывают о состоянии здоровья своего коллеги.

«Он сказал, что хорошо себя чувствует, но, тем не менее, его отвели в ветеринарный сектор, где полностью осмотрели и только царапину обнаружили. Он отказался от госпитализации, сказав, что будет продолжать работать, чем и занимается сейчас. У животного сейчас гон, он защищает самок, идет активная кладка яиц, этим и объясняется нападение», - прокомментировал главный ветеринарный врач пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Однако представители зверинца все же решились показать пострадавшего. Судя по виду, он жив и здоров, и как ни в чем не бывало общается со своим обидчиком. Мужчине объявлен выговор, но к своим обязанностям, по словам методистов и заведующих, уже приступил. Правда пока предпочитает находиться за сеткой забора.