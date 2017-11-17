В пензенском зоопарке нашли нарушения

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17 ноября 2017, 13:33Общество
Сотрудники прокуратуры нашли нарушения в деятельности «Пензенского зоопарка» и МУПа «Зеленое хозяйство города Пензы».
Так, в учреждениях не зарегистрировали право оперативного управления на объекты недвижимости, которые передали на их баланс. Для устранения нарушений в адрес директоров внесли представления, которые находятся на рассмотрении.
«Еще одно муниципальное учреждение «Дом детского творчества № 2 города Пензы» не зарегистрировало договор аренды части муниципального имущества, заключенный с предпринимателем на срок более года», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Нарушение устранили, замдиректора привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, «Пензенский зоопарк» эксплуатировал 23 новых объекта недвижимости, построенных в 2012-2015 годах. Однако до сих пор администрация Пензы эти объекты не передала в оперативное управление «Пензенского зоопарка».
По этому факту в адрес горадминистрации внесли представление, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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