09 июля 2017, 14:59Общество В пензенском зоопарке начались показательные кормления пеликанов Лето близится к своему экватору. Но погода не радует. Однако даже в такие не по-летнему холодные дни в пензенском зоопарке посетителей достаточно. Здесь каждую неделю проходит показательное кормление животных. На этот раз пензенцы смогли наблюдать обед пеликанов.

Знаете ли вы, что у пеликана нет языка? А о том, что эту птицу во многих религиях считают священной? Об удивительных фактах из жизни водоплавающей пернатой посетители пензенского зоопарка узнали на показательном кормлении. Его проводят здесь каждую неделю. Зрелище собирает десятки любителей живой природы.

«Специально для этого наши рабочие кормокухни придумывают что-то интересное, чем покормить животных. Что входит, конечно, в рацион, но просто интересно подать, как-то красиво, нарядно, чтобы привлекало внимание. И самим животным интересно, и посетителям», - рассказала методист Пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Сегодня на обед у пеликанов путассу из семейства тресковых. Дневная норма взрослой птицы - 2 кг рыбы. Притом каждый из пяти представителей пеликановых не прочь полакомиться и речной рыбой. В воде нижнего озера, где проживают пернатые, водится карась и карп.

«Клюв у пеликана вырастает длиной до 50 см. На конце у клюва есть крючок. Нужно это для того, чтобы более успешно охотиться на рыбу. Рыба у нас скользкая, мокрая. И для того, чтобы ее удержать, подхватить, нужен вот этот вот крючок», - пояснила методист Пензенского зоопарка Анна Иванова.

Пеликаны - это самые крупные представители отряда веслоногих. Взрослые розовые птицы (их в пензенском зоопарке четыре особи) весят по 12 кг, а вот любимец посетителей Паша, единственный кудрявый пеликан на этом озере, тянет уже на 14. Размах крыльев удивительных птиц достигает трех метров. И еще один интересный момент для любителей флоры и фауны. По-гречески «пелико» - это мешок. Если перевести название птицы на русский, то получится «мешкан».

«Молодцы, они что организовывают такую акцию, такое зрелище. Потому что деткам это очень интересно, познавательно», - сказала посетительница Пензенского зоопарка Александра Кравченко.



Показательно кормление водоплавающей птицы будет проходить в течение июля. В августе же посетителей зоопарка ждет показательный обед обезьян. Зрелище обещает быть незабываемым.

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