05 ноября 2019, 10:32Общество

В пензенском зоопарке изменился режим работы

Учреждение культуры будет работать на час меньше.

Со вторника, 5 ноября, пензенский зоопарк начинает работать в новом режиме. Традиционно с наступлением холодов учреждение культуры переходит на зимнее расписание.

Кассы будут открыты с 9 до 16 часов, а экспозиция доступна для просмотра с 9 до 17 часов, уточняется в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на то, что некоторые животные уже готовятся ко сну до весны, экскурсии по зоосаду остаются интересными. Например, у попугаев скоро появится потомство – сейчас у птиц брачный период. На птенцов можно будет не только посмотреть, но и приобрести пернатого в качестве питомца, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 77

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ