В пензенском зоопарке изменился режим работы

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05 ноября 2019, 10:32Общество
Учреждение культуры будет работать на час меньше.
Со вторника, 5 ноября, пензенский зоопарк начинает работать в новом режиме. Традиционно с наступлением холодов учреждение культуры переходит на зимнее расписание.
Кассы будут открыты с 9 до 16 часов, а экспозиция доступна для просмотра с 9 до 17 часов, уточняется в официальной группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Несмотря на то, что некоторые животные уже готовятся ко сну до весны, экскурсии по зоосаду остаются интересными. Например, у попугаев скоро появится потомство – сейчас у птиц брачный период. На птенцов можно будет не только посмотреть, но и приобрести пернатого в качестве питомца, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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