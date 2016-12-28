28 декабря 2016, 17:16Общество В пензенском зоопарке Белый переехал в новый вольер Долгожданное новоселье! Главный житель Пензенского зоопарка, медведь по прозвищу Белый переселился в новый вольер. К его возведению приступили в прошлом году, реализация масштабного проекта стала возможна благодаря компании «Роснефть».

Теперь полярному хищнику завидуют все обитатели пензенского зоопарка. Еще бы, в преддверии Нового года от компании «Роснефть» он получил самый лучший подарок - новый дом - не только просторный, но и красивый.



Здесь есть глубокий бассейн, в котором Белый может плавать и летом, и зимой. Новый вольер почти в десять раз больше предыдущего.

«Он с осторожностью отнесся к переезду. Не сразу захотел заходить в новый домик. Мы старались его туда подманить едой», - рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

К посетителям медведь пока не выходит, хищник привыкает к новому спальному месту.



«С осторожностью все изучает, нюхает и осваивается. Видимо, ему очень нравится новое место жительства», - сказала Карина Артамонова.

Жителей и гостей города приглашают на праздник в честь новоселья в четверг, 29 декабря, в 10 утра. Для детей, взявших с собой игрушечного медведя, вход – бесплатный.

Общество

просмотров 92