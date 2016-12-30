В пензенском зоопарке белый медведь впервые увидел звезды

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30 декабря 2016, 17:04Общество
Новый дом - новая жизнь. У главного обитателя пензенского зоопарка, медведя по прозвищу Белый, она заиграла яркими красками. Благодаря компании «Роснефть» у полярного хищника появился красивый и просторный вольер.
Юные посетители зоопарка в восторге от нового дома белого медведя. Теперь крупному хищнику есть, где развернуться. Просторный вольер - новогодний подарок от компании «Роснефть». У мишки уже появилось любимое место - бассейн.
«После того, как его переселили в новый вольер, он был настолько счастлив, что даже не спал, всю ночь он купался в новом бассейне», - рассказала пресс-секретарь «Пензенского зоопарка» Карина Артамонова.
Пока бассейн наполнен не до конца, но скоро вода будет достигать середины окон. Посетители смогут вблизи наблюдать, как медведь ныряет и охотится за рыбой. В апартаментах, по словам сотрудников зоопарка, новоселу нравится абсолютно все.
«Он просто счастлив. Он первый раз звезды увидел. Встает на задние лапы и смотрит на небо, потому что в том вольере у него была крыша, он не видел даже небо», - рассказал директор «Пензенского зоопрка» Андрей Воскресенский.
«Пока он еще не привык, у него каждый день будет новым, то есть один раз он обследовал свое внутреннее помещение, потом пошел к бассейну обследовать, потом - углы вольера», - сказала ученый секретарь «Пензенского зоопарка» Ольга Гвоздева.
Сейчас Белому – пять, по человеческим меркам он почти юноша. Возможно, уже в ближайшие два года у завидного жениха появится подружка. Пензенский зоопарк и компания «Роснефть» уже ведут переговоры о строительстве вольера для самки белого медведя.
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