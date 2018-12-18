В пензенском зоопарке белый медведь порезвился на глазах гостей. ФОТО

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18 декабря 2018, 17:06Общество
Сотрудники пензенского зоопарка преподнесли белому медведю несколько подарков в преддверии Нового года. Посетители смогли понаблюдать за импровизированной охотой хищника.
Утро косолапого началось с завтрака, который он должен был добыть из кормушки-головоломки. Сначала он доставал еду понемногу, вырывая ее зубами и когтями. Когда это сделать не получалось, оттягивал кормушку к себе, а затем отпускал, чтобы она ударилась, и кусочки форели выпали сами. Так прием пищи растянулся на весь день, сообщает пресс-служба зоопарка.
Помимо этого, медведю подарили новые игрушки. Белый гонял по всему вольеру мяч, пытаясь раздавить его. Кроме того, сотрудники зоопарка установили в бассейне буй, который стал главным развлечением косолапого. Ему было сложно удержать предмет в лапах, но он продолжал играть, и это больше напоминало охоту.
За всеми действиями наблюдали увлеченные посетители, которые остались довольны импровизированным представлением, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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