06 апреля 2017, 19:51Спорт В пензенском «Зените» обновился состав команды Пензенский «Зенит» шагает в весеннюю часть национального первенства по футболу в обновленном составе. В межсезонье команду покинули восемь человек и столько же новичков пополнили ряды клуба. Об этом и не только представители команды говорили 6 апреля на первой в этом году официальной пресс-конференции.

Весеннюю часть сезона пензенский «Зенит» встречает в обновленном составе. В межсезонье клуб пополнили восемь новичков, двое из которых выступали за команды российской Премьер-лиги. Защитник Антон Белов перешел из «Анжи», полузащитник Николай Кирица - из самарских «Крыльев Советов».

«Наша команда во втором дивизионе - одна из самых молодых. На этих ребят мы возлагаем большие надежды», - отметил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Олег Кулагин.



В межсезонье у «Зенита» сменился и наставник. Клуб возглавил 49-летний специалист Игорь Пывин. До этого на протяжении восьми сезонов он тренировал «Локомотив» из Лисок. Его экс-команда, конечно, звезд с неба не хватала, однако и аутсайдером во втором дивизионе зоны «Центр» никогда не считалась.

На концовку сезона у «Зенита» нет конкретной задачи. Со слов Игоря Пывина, сейчас главное - сколотить боеспособный коллектив.



«Есть группы игроков, которые, считаю, могут выходить в стартовом составе команды. А есть группа игроков, которым нужно время не просто на адаптацию, а для прибавления мастерства. Это дело наживное, и сразу оно никогда не появляется», - сказал Игорь Пывин.

Футбольную весну «Зенит» встретит 9 апреля в Москве, где ему предстоит бороться с местным «Торпедо». В матче первого круга команды не выявили сильнейшего - 1:1. Первую домашнюю встречу в 2017 году пензенская дружина проведет 16 апреля на стадионе «Первомайский». «Сине-бело-зеленые» попробует обыграть одного из лидеров чемпионата - белгородский «Энергомаш».

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