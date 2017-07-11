11 июля 2017, 21:44Общество В пензенском заповеднике обнаружили лягушек с аномалией Эволюционные изменения или массовая аномалия? Российские биологи озадачены. В пензенском заповеднике «Приволжская лесостепь» обнаружили лягушек, которые по своему внешнему виду сильно отличаются от обычных. Амфибий собираются подвергнуть тщательному изучению.

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Иван Башинский – почти как Иван-царевич. Он тоже ищет лягушку в болоте. Правда интерес у кандидата биологических наук - чисто исследовательский. В заповеднике «Приволжская лесостепь» в недавнем времени нашли уникальную амфибию, таких ученые еще не видели.

«Здесь нашли уникальный случай – лягушку с золотыми глазами. Это не описанная аномалия, мы назвали это гиперксантизм глаз, но, к сожалению, это единственный экземпляр, если бы еще найти, то было бы супер», – рассказал научный сотрудник лаборатории экологии водных сообществ и инвазии Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук г. Москвы Иван Башинский.

После недолгих поисков амфибию удалось поймать, у остромордой лягушки глаза оказались самыми обычными. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у земноводного другое отклонение, кстати, характерное для пятой части лягушек в заповеднике «Приволжская лесостепь» - нестандартное строение лап или так называемая аномалия «Пи».

«Это озерная лягушка, она встречается в Пензенской области. У нас представлены самка и самец. И если посмотреть на задние конечности нормальной особи, то у нее пять пальчиков, а у этой особи шесть пальцев и одна фаланга лишняя, то есть это шесть пальцев полидактилия, полифалангия говорят, еще фаланга, и при этом симметричный случай», – пояснил старший преподаватель кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета, кандидат биологических наук г. Йошкар-Олы Антон Свинин.

У всех изученных в «Приволжской лесостепи» лягушек - симметричные аномалии «Пи». Они встречаются и у самцов, и у самок. Это уникальный случай не только для Пензенской области, но и для всей России, и даже мира.

В последний раз столь массовые отклонения были описаны во Франции в середине прошлого века. Изучением аномалий занимался Жан Ростан. Главный вопрос, которым задавался ученый, - откуда возникают мутации. Над этим же думают теперь современные специалисты по земноводным. Немаловажно и то, почему шестипалые лягушки появились в заповеднике «Приволжская лесостепь», и есть ли они в других районах Пензенской области.

«Я не думаю, что это исключительно для данной территории характерно. Возможно, загрязнения какие-то, может быть, воздействия паразитов, то есть это реакция организма на измененную среду обитания», – пояснил старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» Виталий Осипов.



Ученые говорят, что пока не до конца выяснили, как наличие дополнительных пальцев отражается на жизнедеятельности лягушек, вполне возможно, что никак. Однако в пензенских болотах биологи встречали и другие варианты аномалии «Пи».



«Мы ловили лягушат, которые только-только превратились из головастиков, и у них перевернуты ноги. С такими ногами он никуда не убежит, и его быстро съедят, то есть это просто аномалия несовместимая с жизнью», – добавил Иван Башинский.

Специалисты считают, что наличие аномалий у пензенских лягушек может быть связано с деятельностью человека. В частности, с обработкой полей химическими удобрениями. Впрочем, вполне возможно, что люди здесь вовсе не причем, а во всем виноваты бобры. Животные строят плотины, в результате вода застаивается, загрязняется, поскольку туда попадает древесина и прочая органика. Как следствие - у лягушек, живущих в такой воде, развиваются аномалии. Наконец, дело может быть в имбридинге, или близкородственных скрещиваниях. Озерные лягушки с аномалиями живут и размножаются исключительно в водоемах, а их на территории заповедника не так много.

Какова подлинная причина происходящего с пензенскими амфибиями, ученым только предстоит выяснить. К слову, во время исследований ни одна лягушка не пострадала. После изучения их отпускают обратно в болото.

Общество

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