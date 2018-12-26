В пензенском ЗакСобре провели елку для детей-инвалидов

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26 декабря 2018, 17:45Политика
В Законодательном Собрании Пензенской области провели театрализованное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сказочные персонажи во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой порадовали 35 ребят от 6 до 12 лет представлением и конкурсами. Юные пензенцы и их родители водили хороводы, танцевали и пели.
«Нам очень важно, чтобы на ваших лицах сияли искренние улыбки, чтобы вы чувствовали поддержку государства. Выражаю слова сердечной благодарности родителям за искреннюю любовь, которую вы дарите своим детям изо дня в день, за неустанную заботу и самоотверженный труд по воспитанию юного поколения», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
Он подчеркнул важность поддержки материнства и детства, обеспечения достойного уровня жизни семей и пожелал землякам исполнения желаний, крепкого здоровья, оптимизма и успехов.
Каждому ребенку подарили кондитерские наборы в виде игрушки - символа наступающего Нового года, завершилось новогоднее мероприятие чаепитием и фотографированием.
В предновогодние дни подарки дарят и депутаты регионального парламента, также они оказывают адресную помощь нуждающимся.
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