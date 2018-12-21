В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу

В региональном Законодательном Собрании отметили работу пензенских журналистов. Из рук Валерия Лидина награды получили около 20 человек. За лучшее освещение деятельности депутатов отметили руководителей, редакторов и корреспондентов газет, радиостанций, интернет-СМИ и телеканалов. Среди тех, кто в течение года освещал деятельность регионального парламента, есть и представители телерадиокомпании «Экспресс».

Среди награжденных - корреспондент информационной службы телеканала «Экспресс» Альбина Баишева. Признается, что делать сюжеты о работе парламентариев не только интересными, но и понятными для каждого - непростая задача.

«Любые сюжеты, связанные с Законодательным Собранием, особенно важным, потому что, чаще всего, здесь обсуждаются вопросы, которые касаются всех жителей области. Поэтому важно в своем сюжете правильно и грамотно донести информацию, которую обсуждают депутаты», - рассказала она.

Среди тех, чьи профессиональные успехи отметили - редактор авторских программ Павел Прохоренков. С депутатским корпусом он плотно сотрудничает на протяжении нескольких лет в рамках программы «Первая студия» (16+).

«В обязательном порядке приглашал депутатов Законодательного Собрания на программу, чтобы выслушать их гражданскую позицию, людей, которые принимают региональные законы, чтобы в рамках ток-шоу получилась дискуссия. Депутаты никогда не отказывали, всегда приходили», - сказал он.

11 пленарных заседаний, более 150 законов. В 2018 чаще всего журналисты освещали проблемы социального, экономического и политического характера.

«Мы взаимодействовали достаточно плотно по этим направлениям деятельности. Главное, что эта открытость, доступность, помогала правильно выстраивать работу», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Обращаясь к собравшимся, председатель регионального ЗакСобра выразил надежду на плодотворное сотрудничество и в 2019 году.