В пензенском ЗакСобре наградили родителей приемных детей

В Законодательном Собрании Пензенской области чествовали родителей, которые взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения. На сегодняшний день в регионе - около 800 приемных семей, в которых воспитываются свыше 1000 мальчишек и девчонок.

Пять девочек и один мальчик. Супруги Надежда и Юрий и не планировали, что у них когда-то будет столько детей. Несмотря на разницу в возрасте, дети всегда находят между собой общий язык.

«Они поддерживают друг друга, занимаются, играют. Лиза ходит на бокс, Даша поет, есть танцоры, все ходят в школу, учат английский. Все заняты», - рассказала Надежда Крестина.

На сегодняшний день в Пензенской области - около 800 приемных семей. В регионе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» активно ведется работа по уменьшению числа сирот и уже достигнуты неплохие результаты.

«На попечении родителей находятся около 4000 детей, из них 96% - в замещающихся семьях, и это очень здорово. Ни в одном регионе России не поставлена так работа с такой категорий детей, раньше в области было 14 детдомов, а сейчас всего один», - отметил заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.

О том, как создать крепкую семью и уделить внимание всем детям, супруги поделились в рамках областного праздника «Счастливы вместе» (0+), который уже пятый год традиционно проходит в регионе. В его рамках в Законодательном Собрании отметили отличившихся мам и пап, им вручили памятные подарки и благодарственные письма. Также были подведены итоги конкурса на лучший видеофильм и слайд-шоу о приемных семьях.