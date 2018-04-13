15 апреля 2018, 15:04Образование

В пензенском вузе можно повернуть Землю вспять

Пока пензенский планетарий реконструируют, посмотреть на звезды можно в педагогическом институте. В вузе работает музей астрономии. Групповые экскурсии проводят для всех желающих. Экспозиция состоит из макетов спутников и небесных тел, фотогалерей и видеоматериалов. Здесь можно повернуть Землю вспять и даже запустить ракету.

«Итак, выполним обратный отсчет, 5, 4, 3, 2, 1 Пуск. Как видим, топливо сгорает, отработавшие газы бьют вниз, а сам объект взлетает наверх», - рассказывает куратор музея занимательных наук педагогического института им. В.Г. Белинского Алексей Киндаев.

За семь лет работы музей посетили тысячи школьников и студентов. Здесь можно познакомиться с историей вселенной, узнать легенды о созвездиях, сравнить размеры нашей планеты с другими небесными телами, выяснить, возможна ли жизнь на марсе и сразиться в интеллектуальном поединке со знатоками астрономии.

Отдельная часть экспозиции посвящена истории космонавтики. Фотогалерея с портретами российских и зарубежных покорителей космоса - одна из самых популярных выставочных зон.

Образование
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-1617121/

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