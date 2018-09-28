В пензенском военкомате озвучили задачи осеннего призыва

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28 сентября 2018, 18:21Общество
В преддверии старта осеней призывной кампании на базе пензенского областного сборного пункта прошли учебно-методические сборы должностных лиц, ответственных за ее организацию и проведение.
Перед тем, как озвучить задачи на предстоящий, осенний призыв, собравшиеся подвели итоги весеннего. Так, все нормы районными военкоматами были выполнены, никаких нарушений призывные комиссии не допустили. До нового года из Пензенской области в армию должны будут отправиться чуть больше 1000 новобранцев. О каких-либо изменениях в законе о воинской обязанности и военной службе не сообщается.
«Одна из целей - призвать в вооруженные силы как можно больше граждан с высшим образованием, специалистов, которые прошли подготовку в территориальных органах «ДОСААФ», в основном, конечно, водителей, поскольку, это связано с перевооружением мобильных средстве передвижения», - рассказал и. о. военного комиссара Пензенской области Сергей Рязанцев.
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