Спасатели готовятся обеспечить безопасность пензенцев в летний период

Этой зимой на водных объектах области погибло семь человек. Такие данные были озвучены на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Теперь в центре внимания сотрудников МЧС - весенне-летний пожароопасный период и профилактика трагедий на воде во время купального сезона.

С 1 апреля возгорание сухой травы и мусора зафиксировано почти на 70 гектарах. Чаще всего огонь бушевал на землях Бессоновского, Лунинского, Нижнеломовского, Каменского и Пензенского районов. Уже сейчас возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Особой датой стало 12 апреля. Об этом сообщили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«12 апреля в деревне Полянщина Камешкирского района при переходе огня с сухой травы сгорел нежилой дом. Также имеются случаи гибели на полях. При ликвидации возгорания сухой травы в селе Вертуновка был обнаружен труп обгоревшего мужчины», - рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

Чтобы не допустить переход огня на населенные пункты, главам муниципалитетов рекомендовано организовать работу межведомственных оперативных групп. В их задачи должно входить патрулирование мест массового отдыха населения, дачных и садоводческих товариществ и кооперативов, а также детских загородных лагерей. Кроме того, пожарные будут проводить рейды по контролю за уборкой мусора, травы и других горючих материалов. В случае установления сухой жаркой ветреной погоды, на отдельных территориях области введут особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на посещение лесов, соблюдение особых правил сжигания мусора и травы.

На заседании в главном управлении МЧС по Пензенской области также затронули вопрос безопасности на воде во время купального сезона, говорили о недостаточной работе органов местного самоуправления.

«В бюджетах Спасского, Сосновоборского, Сердобского, Белинского, Бессоновского, Пензенского и Неверкинского районов и Пензы не предусмотрены денежные средства на содержание пляжей в летний период 2019 года», - сказал начальник отдела главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

В 2018 году на территории области за счет бюджета содержалось лишь три пляжа из 11: два в Заречном и один в Никольском районе. Остальные были организованы представителями бизнеса. Тем не менее, срок сдачи пляжей не за горами. Работа по организации и оборудованию мест купания в области должна быть завершена до 1 июня.