В пензенском управлении ФСИН почтили память Александра Сергеева

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21 июня 2019, 19:48Общество
В Пензе почтили память майора Александра Сергеева - командира отряда специального назначения областного управления исполнения наказаний.
25 лет назад он был смертельно ранен при освобождении заложников. В 1994 году в пятой исправительной колонии двое заключенных захватили сотрудников тюремного медпункта, потребовав оружие, деньги и вертолет. Террористы были вооружены шестью боевыми гранатами. Когда было принято решение о штурме, первым в помещение проник Александр Сергеев. В этот момент взорвалась граната. Прикрыв собой женщину-медика, командир спецназа получил ранение в голову и через трое суток скончался в госпитале. В ноябре 1994-го Александру Сергееву посмертно присвоили звание «Герой России».
«Память о герое навечно останется в сердцах наших сотрудников, жителей Пензы и страны. Памятник, у которого мы сегодня собрались - дань уважения и благодарности бесстрашному спецназовцу. От имени руководства службы исполнения наказаний по Пензенской области я выражаю глубокую благодарность матери героя, Галине Михайловне Сергеевой, и вдове Лидии Алексеевне, низкий вам поклон», - сказал начальник УФСИН России по Пензенской области Владимир Муравьев.
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