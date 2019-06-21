В пензенском управлении ФСИН почтили память Александра Сергеева

25 лет назад он был смертельно ранен при освобождении заложников. В 1994 году в пятой исправительной колонии двое заключенных захватили сотрудников тюремного медпункта, потребовав оружие, деньги и вертолет. Террористы были вооружены шестью боевыми гранатами. Когда было принято решение о штурме, первым в помещение проник Александр Сергеев. В этот момент взорвалась граната. Прикрыв собой женщину-медика, командир спецназа получил ранение в голову и через трое суток скончался в госпитале. В ноябре 1994-го Александру Сергееву посмертно присвоили звание «Герой России».

«Память о герое навечно останется в сердцах наших сотрудников, жителей Пензы и страны. Памятник, у которого мы сегодня собрались - дань уважения и благодарности бесстрашному спецназовцу. От имени руководства службы исполнения наказаний по Пензенской области я выражаю глубокую благодарность матери героя, Галине Михайловне Сергеевой, и вдове Лидии Алексеевне, низкий вам поклон», - сказал начальник УФСИН России по Пензенской области Владимир Муравьев.