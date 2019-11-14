В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2019, 19:33Образование
В пензенском аграрном университете оценили научные достижения школьников. Там в 23-й раз прошла областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды. Всего их - порядка 70 человек.
«Если говорить о нашем университете, то здесь, конечно, это мероприятие выполняет профориентационную функцию, потому что ученикам показывают аудитории, рассказывают о том, кого мы готовим», - рассказал профессор пензенского аграрного университета Александр Иванов.
Конференция прошла по семи направлениям, в том числе - «Юные исследователи» - это номинация для школьников от 10 до 13 лет. Отдельно жюри выбирало победителей одного из этапов лесного конкурса «Подрост», которые отправятся представлять регион на всероссийском этапе в Москву. Примечательно, что среди работ школьников оказались и те, которые рассказывали об экологических особенностях их родных сел и деревень.
14 ноября 2019, 19:44Пензенские волонтеры отремонтировали ресурсный класс для детей-аутистов
14 ноября 2019, 19:42Пензенец воюет с главой ТСЖ
14 ноября 2019, 19:37Спортсменки пензенской «Юности» рассказали, чем порадуют болельщиков
14 ноября 2019, 19:33В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей
14 ноября 2019, 19:29Пензенским детсадовцам рассказали о работе полицейских
14 ноября 2019, 19:26Общественный совет выбрал первых жильцов поместья «Новые берега»
14 ноября 2019, 19:21В Пензе школьников и студентов обучили пенсионной грамотности
14 ноября 2019, 19:12Более 100 пензенских водителей рисковали жизнью своих детей