В пензенском университете прошла конференция для юных исследователей

«Если говорить о нашем университете, то здесь, конечно, это мероприятие выполняет профориентационную функцию, потому что ученикам показывают аудитории, рассказывают о том, кого мы готовим», - рассказал профессор пензенского аграрного университета Александр Иванов.



Конференция прошла по семи направлениям, в том числе - «Юные исследователи» - это номинация для школьников от 10 до 13 лет. Отдельно жюри выбирало победителей одного из этапов лесного конкурса «Подрост», которые отправятся представлять регион на всероссийском этапе в Москву. Примечательно, что среди работ школьников оказались и те, которые рассказывали об экологических особенностях их родных сел и деревень.